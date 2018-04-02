Великобритания потребовала высылки дипломата РФ из Сербии

Власти Великобритании призвали Сербию выслать российского посла из Белграда. Об этом сообщил глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире телеканала Pink TV.

Министр отметил, что высылка дипломатов проводится в результате давление ряда стран по так называемому «делу Скрипаля». Белград же не намерен высылать посла, поскольку хочет дружественных отношений с Москвой.

После событий в Косове, прошедших на прошлой неделе, Великобритания показала, что страну интересует только давление на Россию, отметил Дачич. Сербия совершенно точно не вышлет дипломатов, подчеркнул министр.