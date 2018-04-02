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Косачев обсудит высылку российских дипломатов на встрече с генсеком ОБСЕ

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14:20   2 Апреля 2018
Весь мир
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Великобритания потребовала высылки дипломата РФ из Сербии

Великобритания потребовала высылки дипломата РФ из Сербии

Власти Великобритании призвали Сербию выслать российского посла из Белграда. Об этом сообщил глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире телеканала Pink TV.

Министр отметил, что высылка дипломатов проводится в результате давление ряда стран по так называемому «делу Скрипаля». Белград же не намерен высылать посла, поскольку хочет дружественных отношений с Москвой.

После событий в Косове, прошедших на прошлой неделе, Великобритания показала, что страну интересует только давление на Россию, отметил Дачич. Сербия совершенно точно не вышлет дипломатов, подчеркнул министр.

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Автор: Павел Никифоров
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