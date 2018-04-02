Почти две тысячи летних лагерей откроются для юнармейцев в этом году

Примерно 1,7 тыс. патриотических спортивно-оздоровительных летних лагерей откроются для юнармейцев в 2018 году.

Об этом сообщил в понедельник глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании. Его слова приводит РИА Новости.

Министр также отметил, что в «Юнармию» на сегодняшний день вступили свыше 250 тысяч молодых людей. И эта цифра растет, подчеркнул он. Кроме того, Шойгу призвал глав регионов, руководителей центральных органов военного управления и командующим военных округов учитывать интересы «Юнармии» при передаче регионам имущества Министерства обороны России.