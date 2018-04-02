Корабль ЧФ «Пытливый» взял курс на Севастополь

Врио начальника отдела информобеспечения Черноморского флота Алексей Рулев сообщил, что экипаж сторожевого корабля «Пытливый» переходит в пункт постоянной дислокации.

По его словам, сторожевой корабль ЧФ выполнил задачи в составе постоянной группировки военно-морского флота РФ в Средиземном море. «Пытливый» взял курс на Севастополь. Сторожевой корабль пройдет проливы Дарданеллы и Босфор, а после направится в Черное море.