Корабль ЧФ «Пытливый» взял курс на Севастополь
Врио начальника отдела информобеспечения Черноморского флота Алексей Рулев сообщил, что экипаж сторожевого корабля «Пытливый» переходит в пункт постоянной дислокации.
По его словам, сторожевой корабль ЧФ выполнил задачи в составе постоянной группировки военно-морского флота РФ в Средиземном море. «Пытливый» взял курс на Севастополь. Сторожевой корабль пройдет проливы Дарданеллы и Босфор, а после направится в Черное море.
Сторожевой корабль Черноморского флота #ЧФ «Пытливый», совершил плановый переход из Севастополя в Средиземное море. Корабль войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота Российской Федерации #ВМФ в дальней морской зоне. pic.twitter.com/WG75AkAzpi— Минобороны России (@mod_russia) March 15, 2018