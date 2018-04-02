Более 100 млн рублей собрано для пострадавших при пожаре в Кемерове

Около 103 миллионов рублей получило отделение Российского Красного Креста в Кемерове для помощи пострадавшим и семьям погибших при пожаре в торговом центре. Председатель отделения Елена Малахова уточнила, что средства поступают не только от соотечественников, но и из-за рубежа, в том числе из Франции, США и Австралии.

Отмечается, что процесс в России замедлился, поскольку многие желающие уже откликнулись. Валютный счет был открыт позже, поэтому из-за границы деньги поступают активнее. Напомним, что перевести деньги для семей погибших и пострадавших можно через официальный сайт РКК.