Сестра Савченко обратилась к президенту США

Сестра Надежды Савченко, депутата Верховной рады Украины, Вера обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу.

По информации из поста в Facebook, Вера призвала президента США проследить за ситуацией с арестом и уголовным преследованием Надежды Савченко.