Сестра Савченко обратилась к президенту США
Сестра Надежды Савченко, депутата Верховной рады Украины, Вера обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу.
По информации из поста в Facebook, Вера призвала президента США проследить за ситуацией с арестом и уголовным преследованием Надежды Савченко.
«Прошу обеспечить пристальный международный надзор», — написала Вера на странице в соцсети. Родственница политика надеется, что Трамп исключит нарушение прав человека и притеснение Савченко за политические взгляды.