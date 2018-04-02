Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Молдавию

Три российских дипломатических работника по решению властей Молдавии покинули страну.

Об этом в понедельник сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России. При этом в российском дипломатическом представительстве не рассказали, когда именно это произошло.

Ряд европейских государств, в том числе Германия, Франция, и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также Соединенные Штаты и Канада на минувшей неделе приняли решение о высылке в общей сложности свыше ста работников российских диппредставительств в связи с «делом Скрипаля».

В начале минувшего месяца в британском городе Солсбери были отравлены веществом А234 шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к случившемуся имеет отношение российское государство, однако Россия это категорически отрицает.