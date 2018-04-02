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14:04   2 Апреля 2018
Россия
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Тулеев получил в пожизненное пользование резиденцию в селе Мазурово

Тулеев получил в пожизненное пользование резиденцию в селе Мазурово

Кроме того, экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в соответствии с присвоением ему почетного звания «Народный губернатор» ежемесячно получает 50 тысяч рублей без учета НДФЛ.

Об этом в понедельник рассказал полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Накануне, 1 апреля, Тулеев заявил, что покидает пост. Он объяснил, что не считает возможным возглавлять Кемеровскую область после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», когда в пожаре погибли 64 человека, в том числе дети. Обязанности губернатора с воскресенья исполняет Сергей Цивилев.

Меняйло заметил, что после ухода с поста Тулеев тем не менее получает некоторые льготы. К примеру, после присвоения ему в 2011 году почетного звания «Народный губернатор» тот ежемесячно получает выплату в размере 50 тысяч рублей. Эта сумма ежегодно индексируется.

Кроме того, экс-губернатору предоставляется помощник и меблированное служебное помещение в здании органа исполнительной власти Кемеровской области. Также Тулееву и его супруге передана в пожизненное безвозмездное пользование резиденция в селе Мазурово Кемеровской области.

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Автор: Юлия Халус
#россия #политика #новости #кемеровская область #тулеев
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