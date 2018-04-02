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14:12   2 Апреля 2018
Россия
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Лавров назвал высылку российских дипломатов «детскими играми»

Лавров назвал высылку российских дипломатов «детскими играми»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

Глава внешнеполитического ведомства РФ заявил, что Москва не хочет уподобляться детским играм, которые ведут западные страны: «Как в детстве говорили - кто первый начал, тот должен и остановиться». Лавров также отметил, что высылки дипломатов по надуманным причинам значительно сокращают возможности для диалога.

Американские власти из солидарности с Британией в деле об отравлении Скрипаля выдворили 60 российских дипломатов и закрыли генконсульство РФ в Сиэтле. Москва выслала такое же число дипломатов и закрыла генконсульство США в Петербурге.

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Автор: Ольга Шпакова
#великобритания #сша #лавров #мид рф #высылка дипломатов
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