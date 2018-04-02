Минобороны РФ наметило шаги для повышения безопасности полетов авиации
Минобороны России наметило шаги для повышения безопасности полетов авиации Вооруженных сил страны.
Об этом заявил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководством Министерства обороны Российской Федерации. Его слова в понедельник приводит РИА Новости.
По словам главы российского военного ведомства, данная тема крайне актуальна. Он подчеркнул, что от положения дел в данной сфере зависит гарантированное выполнение авиационными формированиями задач по предназначению.