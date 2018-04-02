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Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

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13:47   2 Апреля 2018
Россия
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Лавров назвал возмутительным отказ Лондона обеспечить доступ к Юлии Скрипаль

Лавров назвал возмутительным отказ Лондона обеспечить доступ к Юлии Скрипаль

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает возмутительным, что Лондон игнорирует требования обеспечить консульский доступ к гражданке РФ Юлии Скрипаль. По его словам, все запросы либо остаются без ответа, либо отклоняются.

Министр отметил, что надеется, что Сергей Скрипаль вскоре тоже выйдет из комы. Он также добавил, что Россия не причастна к инциденту с отравлением и заинтересована в том, чтобы все обстоятельства произошедшего прояснились как можно быстрее.  

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #лавров #дело скрипаля
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