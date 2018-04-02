Более 30 тысяч военных подготовили к борьбе с ЧС в 2018 году - Шойгу

Кроме того, для борьбы с чрезвычайными ситуациями в текущем году выделено 4,5 тысячи единиц техники, 52 воздушных судов и 13 беспилотников, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Об этом он рассказал на селекторном совещании в понедельник, 2 апреля.

Министр заметил, что своевременное и качественное выполнение противопожарных и противопаводковых мероприятий влияет не только на жизнеобеспечение военных городков, но и позволяет сохранить инфраструктуру города и избежать человеческих жертв.

Для достижения слаженности и организации взаимодействий с военными проведена 371 комплексная тренировка по устранению последствий чрезвычайных ситуаций.