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13:33   2 Апреля 2018
Россия
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Сурайкин намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Москвы

Сурайкин намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Москвы

Бывший кандидат в президенты РФ, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил о том, что хотел бы выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы.

Об этом сообщает в понедельник РИА Новости. Политик также отметил, что вопрос его участия в выборах мэра российской столицы будет решать пленум и политбюро. При этом он подчеркнул, что партия однозначно выдвинет кандидата в Москве.

Как ранее сообщал Сурайкин, «Коммунисты России» подведут итоги президентских выборов и утвердят проекты списков кандидатов от партии на осенние выборы этого года в ходе пленума Центрального комитета, который состоится 20 мая.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #россия #политика #сурайкин #выборы мэра
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