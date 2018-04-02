Сурайкин намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Москвы

Бывший кандидат в президенты РФ, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил о том, что хотел бы выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы.

Об этом сообщает в понедельник РИА Новости. Политик также отметил, что вопрос его участия в выборах мэра российской столицы будет решать пленум и политбюро. При этом он подчеркнул, что партия однозначно выдвинет кандидата в Москве.

Как ранее сообщал Сурайкин, «Коммунисты России» подведут итоги президентских выборов и утвердят проекты списков кандидатов от партии на осенние выборы этого года в ходе пленума Центрального комитета, который состоится 20 мая.