Песков: Россия не имеет отношения к делу Скрипаля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в очередной раз подчеркнул, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Такое заявление Песков сделал, в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что Россия якобы одобрила использование «Новичка» против Сергея Скрипаля.

Песков добавил, что он и его коллеги — глава МИД РФ Сергей Лавров, официальный представитель МИД Мария Захарова и другие неоднократно комментировали ситуацию вокруг Солсбери на самых различных уровнях.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее судимый в России за государственную измену, был отравлен в Солсбери 4 марта.По мнению британской стороны, к отравлению причастна Россия. Москва категорически отрицает причастность к данному инциденту.