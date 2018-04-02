Ту-160 и Ту-95МС оснастят ракетами Х-101 — Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании сообщил, что ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС оснастят стратегическими крылатыми ракетами «воздух-земля» Х-101.
По его словам, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы ремонтируют и модернизируют, чтобы не только повысить эффективность применения Ту-160 и Ту-95МС, но и продлить срок эксплуатации. Конструкторское бюро «Туполев» оснащает самолеты новыми ракетами Х-101, добавил глава Минобороны РФ.
Подписан госконтракт между Минобороны РФ и ПАО «Туполев» о поставках модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М для нужд Министерства обороны Российской Федерации pic.twitter.com/ONagRFCKnS— Минпромторг России (@minpromtorg_rus) January 25, 2018