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Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

 Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии

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13:38   2 Апреля 2018
Россия
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Ту-160 и Ту-95МС оснастят ракетами Х-101 — Шойгу

Ту-160 и Ту-95МС оснастят ракетами Х-101 — Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании сообщил, что ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС оснастят стратегическими крылатыми ракетами «воздух-земля» Х-101.

Ту-160 и Ту-95МС оснастят ракетами Х-101 — Шойгу

По его словам, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы ремонтируют и модернизируют, чтобы не только повысить эффективность применения Ту-160 и Ту-95МС, но и продлить срок эксплуатации. Конструкторское бюро «Туполев» оснащает самолеты новыми ракетами Х-101, добавил глава Минобороны РФ. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #шойгу #общество #ту-160 #ту-95мс #х-101
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