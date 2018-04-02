Ту-160 и Ту-95МС оснастят ракетами Х-101 — Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании сообщил, что ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС оснастят стратегическими крылатыми ракетами «воздух-земля» Х-101.

По его словам, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы ремонтируют и модернизируют, чтобы не только повысить эффективность применения Ту-160 и Ту-95МС, но и продлить срок эксплуатации. Конструкторское бюро «Туполев» оснащает самолеты новыми ракетами Х-101, добавил глава Минобороны РФ.