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13:30   2 Апреля 2018
Россия
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Пушков: Версия об отравленной гречке в «деле Скрипалей» рассчитана на идиотов

Пушков: Версия об отравленной гречке в «деле Скрипалей» рассчитана на идиотов

Сенатор Алексей Пушков считает «бредовыми» новые версии отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Ранее СМИ сообщили новую версию отравления Скрипалей. Раньше предполагалось, что отравляющее вещество могло попасть на их кожу через скамейку в парке, где Скрипалей обнаружили без сознания, либо через дверную ручку.

Сейчас выдвинута гипотеза о том, что их отравили через пищу, привезенную из России: якобы Скрипаль скучал по российской еде и попросил дочь привезти ему гречки. Юлия якобы не нашла гречку в магазине и взяла крупу у неизвестной женщины, которая могла быть отравлена.

Пушков отметил распространение бредовых версий и указал, что они рассчитаны на идиотов.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #великобритания #пушков #дело скрипаля
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