Пушков: Версия об отравленной гречке в «деле Скрипалей» рассчитана на идиотов

Сенатор Алексей Пушков считает «бредовыми» новые версии отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Ранее СМИ сообщили новую версию отравления Скрипалей. Раньше предполагалось, что отравляющее вещество могло попасть на их кожу через скамейку в парке, где Скрипалей обнаружили без сознания, либо через дверную ручку.

Сейчас выдвинута гипотеза о том, что их отравили через пищу, привезенную из России: якобы Скрипаль скучал по российской еде и попросил дочь привезти ему гречки. Юлия якобы не нашла гречку в магазине и взяла крупу у неизвестной женщины, которая могла быть отравлена.

Пушков отметил распространение бредовых версий и указал, что они рассчитаны на идиотов.