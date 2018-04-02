Президент Мадагаскара призвал народ сплотиться для прекращения «циклического политического кризиса»

В городе Мураманга президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина выступил на массовом митинге, который был посвящен 71-ой годовщине восстания против колониального господства Франции. Президент призвал людей сплотиться для того, чтобы положить конец многолетнему «циклическому политическому кризису».

Эри Радзаунаримампианина заявил, что спасти страну может сплоченность, которая проявляется в сопротивлении националистов. По его словам, именно «циклический политический кризис» стал причиной отставания в экономической сфере.