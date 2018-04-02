Путин и Эрдоган дадут старт проекту АЭС «Аккую»

Президент России Владимир Путин нанесет визит в Анкару 3-4 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе визита Путина в Анкару лидеры двух стран дадут старт сооружению первого энергоблока АЭС «Аккую» в формате видеоконференции.

Помимо запуска АЭС главы государств планируют обсудить дальнейшее развитие торгово-экономических отношений между Россией и Турцией, а также ход реализации совместных проектов в области энергетики.

Путин и Эрдоган также обсудят положение дел в ближневосточном регионе, в частности, в Сирии: речь пойдет о ходе реализации соглашений, достигнутых по итогам Первого трехстороннего саммита в Сочи 22 ноября 2017 года.