Выдача Чехией в США россиянина Никулина подрывает основы сотрудничества, заявили в МИД РФ

Российская сторона возмущена выдачей Чехией в США гражданина РФ Евгения Никулина.

Такой шаг чешских властей подрывает основы сотрудничества с Москвой, заявили в понедельник в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве также отметили, что Прага, принимая данное решение, руководствовалась не правовыми нормами, а желанием вновь продемонстрировать возведенную в последнее время в ранг абсолютного приоритета «союзническую лояльность».

Кроме того, в министерстве пообещали, что власти РФ будут предпринимать все необходимые меры для обеспечения прав и защиты интересов россиянина.