Выдача Чехией в США россиянина Никулина подрывает основы сотрудничества, заявили в МИД РФ
Российская сторона возмущена выдачей Чехией в США гражданина РФ Евгения Никулина.
Такой шаг чешских властей подрывает основы сотрудничества с Москвой, заявили в понедельник в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве также отметили, что Прага, принимая данное решение, руководствовалась не правовыми нормами, а желанием вновь продемонстрировать возведенную в последнее время в ранг абсолютного приоритета «союзническую лояльность».
Кроме того, в министерстве пообещали, что власти РФ будут предпринимать все необходимые меры для обеспечения прав и защиты интересов россиянина.