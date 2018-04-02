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Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

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13:16   2 Апреля 2018
Россия
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Выдача Чехией в США россиянина Никулина подрывает основы сотрудничества, заявили в МИД РФ

Выдача Чехией в США россиянина Никулина подрывает основы сотрудничества, заявили в МИД РФ

Российская сторона возмущена выдачей Чехией в США гражданина РФ Евгения Никулина.

Такой шаг чешских властей подрывает основы сотрудничества с Москвой, заявили в понедельник в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве также отметили, что Прага, принимая данное решение, руководствовалась не правовыми нормами, а желанием вновь продемонстрировать возведенную в последнее время в ранг абсолютного приоритета «союзническую лояльность».

Кроме того, в министерстве пообещали, что власти РФ будут предпринимать все необходимые меры для обеспечения прав и защиты интересов россиянина.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #политика #чехия #мид рф #никулин
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