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13:26   2 Апреля 2018
Россия
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Ликидация последствий: основные направления работы Цивилева на посту губернатора

Ликидация последствий: основные направления работы Цивилева на посту губернатора

Первого апреля бессменный губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушел в отставку. Новым губернатором Кузбасса временно назначен Сергей Цивилев.

Гражданам Кемерово он запомнился тем, что взял на себя общение с родственниками и близкими погибших на стихийном митинге, который 27 марта собрался на площади у администрации Кемеровской области. Цивилев несколько часов говорил с людьми, обещая психологическую помощь и компенсацию семьям погибших. 

Он уже заявил, что продолжит  работу, начатую Тулеевым, по реабилитации пострадавших в пожаре: власти выделят пять миллионов рублей за каждого погибшего, а также позаботятся о детях, ставших сиротами.

В первом обращении к жителям Кемеровской области, Цивилев пообещал наказать виновных в пожаре в «Зимней вишне», и заверил граждан, что сделает все для устойчивого развития и процветания региона.

По его словам, при отборе команды очень важно опираться на жителей Кемеровской области и составлять команду из достойных и преданных своему делу людей. Однако он готов привлечь ряд специалистов из других регионов, чтобы они дали независимую оценку происходящему в Кузбассе.

Перед Цивилевым стоит непростая задача: не секрет, что именно промышленные регионы России наиболее подвержены разного рода кризисам. И дело тут не только в моногородах: большая часть крупнейших городов Кемеровской области так и не смогла отказаться от старых методов хозяйствования — вся экономика региона завязана на сырьевом экспорте. В условиях падения цены на нефть и уголь крупные региональные реформы вряд ли возможны.

Ситуация в регионе осложняется еще и серьезным дефицитом бюджета: широкая социальная политика, направленная на субсидирование производителей топлива и хлебобулочных изделий с целью удержание цен, введенная Аманом Тулеевым для поднятия собственного рейтинга, стала тяжелым бременем для Кемеровской области.

Таким образом, главные задачи Цивилева на новом посту — избавить Кузбасс от сырьевой зависимости, диверсифицировать экономическую политику, а также добиться соблюдения экологических норм на производстве.

Сам Цивилев пообещал, что после ликвидации последствий пожара и помощи пострадавшим, он вникнет во все особенности регионального развития и промышленный потенциал Кузбасса.

За короткое время пребывания на посту вице-губернатора Сергей Цивилев успел показать себя надежным и дальновидным политиком. До назначения Цивилев возглавлял предприятие «Колмар», занимающееся добычей угля.

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Автор: Юлия Стрелкова
#кузбасс #тулеев #цивилев
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