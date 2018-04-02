РФ ответит на каждый недружественный шаг Великобритании — Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва тщательно анализирует каждый недружественный шаг Лондона.

По его словам, если Великобритания закроет торговое представительство РФ в Лондоне, тогда Москва примет ответные меры. Песков добавил, что не надо «забегать вперед», но каждый недружественный шаг британских властей найдет впоследствии ответ.