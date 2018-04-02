Каспийский флот переведут в Дагестан

Каспискую флотилию планируют перевести из Астрахани в Каспийск.

В понедельник, министр обороны и генерал армии Сергей Шойгу на совещании с представителями Минобороны объявил о решении перевести Каспийский флот в город Каспийск. Он сообщил, что в городе разворачивается широкое строительство: возводятся причалы, пирсы, жилье.

Шойгу добавил, что количество офицеров и военнослужащих увеличится в несколько раз.

Решение о переводе флотилии из Астрахани отвечает требованиям безопасности в Каспийском регионе.