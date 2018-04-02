Кремль считает пересудами предположения о политической подоплеке ареста Магомедовых

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и призвал оставить эту тему политологам.

В Кремле подчеркнули, что арест братьев Магомедовых не является одноразовой акцией, так как борьба с хищениями государственных средств ведется системно и целенаправленно.

В плане мониторинга использования бюджетных средств в стране проводится жесткая и целенаправленная политика, подчеркнул Песков.

Представитель Кремля не стал комментировать само дело Магомедовых, потому как следствие по нему еще ведется.