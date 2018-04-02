Законопроект о дополнительных доплатах к пенсиям внесен на рассмотрение в Думу

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин внес в понедельник на рассмотрение законопроект, предлагающий установить дополнительную социальную доплату к пенсиям.

Проект закона был опубликован в думской электронной базе данных.

Парламентарий отметил, что на сегодняшний день индексации пенсионных выплат гражданам даже на уровне инфляции недостаточно. Помимо этого, отметил разработчик законопроекта, законодательство РФ предусматривает федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям, однако они «мало что улучшают в материальном положении пенсионеров».

Согласно предложению депутата ГД, такая доплата будет вводиться с 1 января следующего года и рассчитываться исходя из среднемесячной номинальной начисленной зарплаты работников в соответствующем регионе страны.