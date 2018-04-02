Трамп не помилует Ярошенко — Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила из Вашингтона ответ от имени американского лидера Дональда Трампа на запрос о дальнейшей судьбе осужденного россиянина Константина Ярошенко.

По ее словам, заместитель секретаря от имени президента США ответил, что Трамп не помилует Ярошенко. Расследовали дело с соблюдением демократических правил, поэтому летчика Ярошенко осудили законно и обоснованно, передает РИА Новости.