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Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

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12:50   2 Апреля 2018
Россия
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Трамп не помилует Ярошенко — Москалькова

Трамп не помилует Ярошенко — Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила из Вашингтона ответ от имени американского лидера Дональда Трампа на запрос о дальнейшей судьбе осужденного россиянина Константина Ярошенко.

По ее словам, заместитель секретаря от имени президента США ответил, что Трамп не помилует Ярошенко. Расследовали дело с соблюдением демократических правил, поэтому летчика Ярошенко осудили законно и обоснованно, передает РИА Новости.

«Он не находит оснований для его помилования», — рассказала Москалькова.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #трамп #москалькова #ярошенко
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