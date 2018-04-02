Путин и Роухани обсудят российско-иранские отношения

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Турцию 3-4 апреля встретится с главой Ирана Хасаном Роухани.

По слова пресс-службы Кремля, политики обсудят вопрос о развитии отношений между странами, а также проблемы в регионе и на международной арене.

Путин во время поездки встретится и с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Главы государств в беседе друг с другом коснутся возможного введения дополнительных мер безопасности для укрепления обстановки в Сирии. Политики затронут работу зон деэскалации в республике.