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12:56   2 Апреля 2018
Россия
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Роскомнадзор назвал условия для блокировки интернет-ресурсов Евгения Вольнова

Роскомнадзор назвал условия для блокировки интернет-ресурсов Евгения Вольнова

Российские пранкеры предложили изменить законодательство, чтобы бороться с фейками в сети. РКН поддержит новацию.

Роскомнадзор разделяет озабоченность граждан целенаправленными вбросами в интернете во время ЧС, но блокировать распространяющие дезинформацию ресурсы может только по решению суда. Об этом ИА «Политика Сегодня» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, комментируя петицию с просьбой ограничить доступ к Youtube-каналу украинского пранкера Евгения Вольнова.

«Роскомнадзор на сегодняшний день не располагает законными основаниями для блокировки интернет-ресурсов «Евгения Вольнова». В соответствии с действующим законодательством подобная информация может быть заблокирована либо по решению суда, либо по решению генерального прокурора или его заместителя, если данная информация будет признана экстремистской», - сообщили в РКН.

Адресованное Роскомнадзору обращение появилось на Change.Org в минувшую пятницу. Автор подчеркивает, что канал Вольнова стал «в десять раз популярнее» после фейковых новостей о сотнях погибших на пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Роскомнадзор назвал условия для блокировки интернет-ресурсов Евгения Вольнова

«Людей с низкими моральными качествами очень много, но неужели существую те, кто готов наживаться на детских жизнях? Мы просим Роскомнадзор заблокировать его канал и любые другие страницы в интернете, которые принадлежат этому человеку», - говорится в обращении. 

Петицию подписали 955 человек.

Роскомнадзор назвал условия для блокировки интернет-ресурсов Евгения Вольнова

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что РКН полностью разделяет точку зрения подписавших петицию граждан: действия пранкера лежат за гранью общепризнанных моральных и этических норм, недопустимых в цивилизованном обществе. РКН предлагает социально ответственной части интернет-сообщества объединиться, чтобы призвать администрацию Youtube принять соответствующие меры. В РКН добавили, что готовы сотрудничать с законодателями, чтобы противодействовать вбросам в сети.

«Роскомнадзор, в свою очередь, готов принять самое деятельное участие в разработке и обсуждении норм законодательства, которые бы не допускали распространение в сети Интернет дезинформации в попытках манипуляции массами и дестабилизации ситуации».

Роскомнадзор назвал условия для блокировки интернет-ресурсов Евгения Вольнова

28 марта с идеей наказывать за распространение ложной информацией в интернете выступили российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Председатель Молодежного парламента при ГД Мария Воропаева сообщила ИА «Политика Сегодня», что 9 апреля состоится экспертный совет, на котором будет представлена концепция законопроекта.

«К заседанию совета мы еще доработаем эту концепцию и уже после этого перейдем к более активной работе. Экспертами будут депутаты, представители молодежного и журналистского сообщества, блогеры. Все люди, которые входят в состав экспертного совета при молодежном парламенте», - сообщила Воропаева.

 

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Автор: Марк Григорьев
#законопроект #роскомнадзор #дезинформация #пранк #фейки #вбросы #вольнов
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