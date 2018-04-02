Минфин предложил поддерживать авиарейсы в регионы за счет Москвы

Министерство финансов Российской Федерации предложил обнулить НДС на авиаперелеты в регионы и поднять ставку налога до 18% при полетах через Москву.

Об этом стало известно из письма помощника президента РФ Игоря Левитина, отправленного главе Минтранса Максиму Соколову, пишет издание «Ведомости». Минфин планирует скорректировать НДС до конца 2022 года.

На сегодняшний день налог на рейсы внутри страны составляет 10%. По данным Росавиации, за прошедший год перевезено почти 63 миллиона человек. Треть рейсов проходила через столицу.

В случае обнуления НДС, авиакомпании на рейсах не через Москву выиграют около 12 миллиардов рублей. При росте налога в московском направлении потери составят 29 миллиардов рублей в год. При этом рынок внутренних авиаперевозок растет, пишет ведомство. В январе и феврале показатель увеличился до 8,8 миллионов человек.