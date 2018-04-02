Единороссы Архангельска приступили к отбору кандидатов на выборы

В сентябре этого года состоятся региональные выборы и штаб «Единой России» в Архангельске уже объявил дату предварительного внутрипартийного голосования - 3 июня.

В этом году процедура праймериз изменилась. Если раньше голосование проходило только во внутренних структурах, то теперь поддержать кандидата может любой желающий. Жителям региона предлагают посетить предварительные выборы 3 июня и выбрать одного или нескольких депутатов, с чьей программой они согласны.

Окончательный список кандидатов появиться после 8 мая, когда оргкомитет примет и обработает все документы участников. К настоящему моменту на праймериз зарегистрировались два депутата: Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. Оба они поддерживают идею предварительных выборов, считая их своего рода диалогом между властью и избирателями.

Дятлов заметил, что праймериз — отличная возможность для депутатов услышать пожелания избирателей. Кроме того, чем больше людей поучаствуют в голосовании, тем более «качественных» кандидатов выдвинут на осенние выборы.

Поздеева в свою очередь заявила, что предварительные выборы являются отличной возможностью для молодых депутатов показать себя и пообщаться с избирателями. Каждый желающий присоединиться к «Единой России» должен пройти через это.