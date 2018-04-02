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12:41   2 Апреля 2018
Весь мир
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Путин и Эрдоган встретятся в Анкаре, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество

Путин и Эрдоган встретятся в Анкаре, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество

Президент РФ Владимир Путин 3-4 апреля в Анкаре обсудит стратегические проекты, в частности в сфере энергетики, а также международную тематику, включая ситуацию в Сирии.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что российский лидер прибудет в столицу Турции по приглашению коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. В Анкаре пройдет седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Уточняется, стороны намерены рассмотреть состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, а также борьбу с терроризмом в Сирии.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #сирия #турция #эрдоган #политика #сотрудничество
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