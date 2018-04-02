Путин и Эрдоган встретятся в Анкаре, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество

Президент РФ Владимир Путин 3-4 апреля в Анкаре обсудит стратегические проекты, в частности в сфере энергетики, а также международную тематику, включая ситуацию в Сирии.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что российский лидер прибудет в столицу Турции по приглашению коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. В Анкаре пройдет седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Уточняется, стороны намерены рассмотреть состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, а также борьбу с терроризмом в Сирии.