Якутия назвала достоинства нового главы Кузбасса Сергея Цивилева

Врио главы Кемеровской области, экс-гендиректор якутской компании «Колмар» Сергей Цивилев обладает всеми важными качествами для управления регионом.

Такое мнение выразила генеральный директор торговой компании «Айгуль», председатель регионального отделения «Деловой Россия» в Якутии Флида Габбасова, добавив, что Кузбасс сможет по достоинству оценить деловые качества Цивилева.

Об этом сообщает «URA.RU».

С появлением Цивилева в «Колмаре» у компании появилось будущее и она за полтора года значительно продвинулась. Если человек обладает управленческими качествами, то сможет эффективно управлять людьми, компанией, городом и даже страной, отметила Габбасова. В Кузбассе Цивилев наладит производственное направление, поднимет экономику и быстро приобретет политический опыт, считает она.

В коммуникационной группе «Якутия 2100» Цивилева охарактеризовали как человека, который осознает необходимость системной работы с общественным мнением.

Председатель правительства республики Саха Евгений Чекин узнал о Цивилеве, когда тот находился на посту главы «Колмара». За время его работы на посту гендиректора компании удалось запустить два горно-обогатительных комплекса, начать строительство терминала в Хабаровском крае и подготавливать ремонтно-производственную базу для развития региона.

Чекин с уважением относится к Цивилеву и считает его опытным руководителем и профессионалом высокого класса, рассказал советник председатель правительства республики Петр Васильев.

1 апреля глава Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку, врио губернатора региона назначили Сергея Цивилева.