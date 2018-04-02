Ответственность за нарушения техрегламентов к пищевой продукции будет усилена

Глава государства Владимир Путин велел до конца июля внести поправки в российское законодательство, которые будут способствовать ужесточению ответственности за нарушение требований технических регламентов, предъявляемых к пищевой продукции. Также президент поручил взять под контроль оборот продукции «сыроподобного типа».

Кроме того, кабинет министров должен будет установить порядок предоставления в аренду фермерам участка из земель сельхозназначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а также совместно с Центробанком и заинтересованными банками упростить порядок получения кредитов малыми формами хозяйствования.