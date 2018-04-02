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Минфин предложил поддерживать авиарейсы в регионы за счет Москвы

Минфин предложил поддерживать авиарейсы в регионы за счет Москвы

 Ответственность за нарушения техрегламентов к пищевой продукции будет усилена

Ответственность за нарушения техрегламентов к пищевой продукции будет усилена
Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

 Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии
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12:30   2 Апреля 2018
Россия
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Ответственность за нарушения техрегламентов к пищевой продукции будет усилена

Ответственность за нарушения техрегламентов к пищевой продукции будет усилена

Глава государства Владимир Путин велел до конца июля внести поправки в российское законодательство, которые будут способствовать ужесточению ответственности за нарушение требований технических регламентов, предъявляемых к пищевой продукции. Также президент поручил взять под контроль оборот продукции «сыроподобного типа».

Кроме того, кабинет министров должен будет установить порядок предоставления в аренду фермерам участка из земель сельхозназначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а также совместно с Центробанком и заинтересованными банками упростить порядок получения кредитов малыми формами хозяйствования.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #сельское хозяйство #фермерские хозяйства
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