МЧС передали новый самолет-амфибию Бе-200

Накануне, 1 апреля, самолет вылетел к месту постоянного базирования в Хабаровский комплексный авиационно-спасательный центр МЧС России.

Об этом в понедельник рассказали в в ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева».

Бе-200ЧС построен в рамках госконтракта от 2011 года. Он предназначен для тушения пожаров, оказания экстренной помощи в чрезвычайных ситуациях, поиска и спасения на воде, а также санитарных и грузовых перевозок. Всего МЧС получит три самолета. Первый уже прибыл на место постоянного базирования, второй находится на окончательной сборке, а третий в настоящее время находится на стадии изготовления.