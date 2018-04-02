Глава МЧС призвал еще раз проверить схемы ухода от проверок и налогов крупным бизнесом

Глава МЧС России Владимир Пучков призвал повторно проверить все схемы, по которым крупный бизнес избегает налогообложения и проверок посредством дробления на мелкие предприятия.

Об этом он заявил на селекторном совещании в понедельник. Кроме того, отметил глава ведомства, важно, чтобы во время этих проверок были поддержаны добросовестные бизнесмены. Данную работу предлагается проделывать совместно с представителями ряда общественных организаций.