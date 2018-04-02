Мы в соц.сетях:
Минфин предложил поддерживать авиарейсы в регионы за счет Москвы

Минфин предложил поддерживать авиарейсы в регионы за счет Москвы

 Ответственность за нарушения техрегламентов к пищевой продукции будет усилена

Ответственность за нарушения техрегламентов к пищевой продукции будет усилена
Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

 Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии
МИД КНР: Падение орбитальной станции «Тяньгун-1» не привело к разрушениям на Земле

МИД КНР: Падение орбитальной станции «Тяньгун-1» не привело к разрушениям на Земле

 Саммит G20 в 2019 году пройдет в Осаке с 28 по 29 июня

Саммит G20 в 2019 году пройдет в Осаке с 28 по 29 июня
Минфин предложил поддерживать авиарейсы в регионы за счет Москвы

Минфин предложил поддерживать авиарейсы в регионы за счет Москвы

 Ответственность за нарушения техрегламентов к пищевой продукции будет усилена

Ответственность за нарушения техрегламентов к пищевой продукции будет усилена
Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

 Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии
МИД КНР: Падение орбитальной станции «Тяньгун-1» не привело к разрушениям на Земле

МИД КНР: Падение орбитальной станции «Тяньгун-1» не привело к разрушениям на Земле

 Саммит G20 в 2019 году пройдет в Осаке с 28 по 29 июня

Саммит G20 в 2019 году пройдет в Осаке с 28 по 29 июня
12:17   2 Апреля 2018
Россия
40

Минкульт Крыма назвал глупостью намерение Киева ввести санкции против музеев

Минкульт Крыма назвал глупостью намерение Киева ввести санкции против музеев

Санкции навредят межмузейным связям, заявила министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Об этом пишет РИА Новости.

Ранее украинский Минкульт заявил о намерении ввести санкции в отношении руководства и сотрудников музеев Крыма, которые якобы имеют отношение к «незаконному» перемещению культурных ценностей через границу. По мнению киевских властей, все ценности крымских музеев принадлежат музейному фонду Украины, поэтому их вывоз в российские регионы якобы незаконен.

Как отметила Новосельская, Минкульт Украины хочет выслужиться перед временной властью, а киевские власти идут по пути конфронтации и устанавливают препятствия для развития музейного дела.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#украина #крым #киев #политика #минкульт #музеи
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев Россия
Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев
Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 апреля подписал прошение об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
10:36   1 Апреля 2018
1882
Народ против Евгения Вольнова. Эксперт оценил шансы на блокировку канала пранкера Россия

Народ против Евгения Вольнова. Эксперт оценил шансы на блокировку канала пранкера

19:40   30 Марта 2018
265
Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции Весь мир

Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции

18:21   30 Марта 2018
262
Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона» Ближнее зарубежье

Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

18:03   30 Марта 2018
8746
Новости smi2.ru
Бабиков победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону

Бабиков победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону

 Бельгийский эксперт назвал бездоказательными обвинения в адрес РФ по «делу Скрипаля»

Бельгийский эксперт назвал бездоказательными обвинения в адрес РФ по «делу Скрипаля»

 Ляшко задекларировал больше доходов, чем Порошенко и Гройсман

Ляшко задекларировал больше доходов, чем Порошенко и Гройсман

 Управляющая кемеровским ТЦ Надежда Судденок обжаловала арест

Управляющая кемеровским ТЦ Надежда Судденок обжаловала арест