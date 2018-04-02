Минкульт Крыма назвал глупостью намерение Киева ввести санкции против музеев

Санкции навредят межмузейным связям, заявила министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Об этом пишет РИА Новости.

Ранее украинский Минкульт заявил о намерении ввести санкции в отношении руководства и сотрудников музеев Крыма, которые якобы имеют отношение к «незаконному» перемещению культурных ценностей через границу. По мнению киевских властей, все ценности крымских музеев принадлежат музейному фонду Украины, поэтому их вывоз в российские регионы якобы незаконен.

Как отметила Новосельская, Минкульт Украины хочет выслужиться перед временной властью, а киевские власти идут по пути конфронтации и устанавливают препятствия для развития музейного дела.