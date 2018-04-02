МЧС РФ предложило подключить налоговиков к проверкам ТЦ

МЧС России предлагает подключить к проверкам торговых центров налоговые службы.

Мероприятия станут осуществляться в рамках обеспечения пожарной безопасности зданий с большим скоплением людей. Об этом на селекторном совещании министерства сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.

Проверки торговых центров начались после трагедии в Кемерове, где погибли 64 человека. Программу инициировала Генеральная прокуратура России. По словам Еникеева, проверяющие уделят внимание состоянию путей эвакуации и выходов, а также работе пожарной сигнализации и оповещения, систем пожаротушения, вентиляции.