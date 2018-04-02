«Почта России» объяснила причину крушения первого беспилотника в Улан-Удэ
Беспилотник российского производства «Рудрон/Экспедитор 3М» типа «мультикоптер» протестировали в 105-м микрорайоне Улан-Удэ. БПЛА взлетел, врезался в дом и разбился.
Беспилотник не доставил груз в село Тарбагатай. Пресс-служба «Почты России» прокомментировала крушение БПЛА с почтовым грузом. Оператора государственной почтовой сети пригласили производители беспилотника, чтобы протестировать БПЛА.
Однако «произошло нештатное отключение электронного оборудования». Позже расшифруют телеметрические данные беспилотника и сообщат причины неисправности.
В Бурятии разбился беспилотник "Почты России" стоимостью 1,2 милл.рублей, с помощью которого пытались доставить посылку из Улан-Удэ село Нижний Саянтуй. Протяженность полета должна была составить около 16 км, но беспилотник почти сразу после старта врезался в дом и разбился. pic.twitter.com/5eg8t3NvMN— Базиус (@BaziusS) 2 апреля 2018 г.