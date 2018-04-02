«Почта России» объяснила причину крушения первого беспилотника в Улан-Удэ

Беспилотник российского производства «Рудрон/Экспедитор 3М» типа «мультикоптер» протестировали в 105-м микрорайоне Улан-Удэ. БПЛА взлетел, врезался в дом и разбился.

Беспилотник не доставил груз в село Тарбагатай. Пресс-служба «Почты России» прокомментировала крушение БПЛА с почтовым грузом. Оператора государственной почтовой сети пригласили производители беспилотника, чтобы протестировать БПЛА.

Однако «произошло нештатное отключение электронного оборудования». Позже расшифруют телеметрические данные беспилотника и сообщат причины неисправности.