Средняя ставка по ипотечным кредитам в РФ обновила очередной минимум‍

Центробанк заявил, что в феврале 2018 года средняя ставка по жилищным кредитам снизилась до рекордного минимума — 9,75 процента. Населению было предоставлено свыше 102 тысяч рублевых кредитов на сумму 200 миллиардов рублей. По прогнозам Банка России, средняя ставка по жилищным кредитам в 2018 году уменьшится до 8 процентов годовых.

Напомним, президент России Владимир Путин в январе поручил разработать меры, которые позволят многим российским семьям к 2025 году приобрести жилье в ипотеку. Планируется, что за ближайшие семь лет число семей, которые берут ипотеку, может увеличиться до 2 миллионов.