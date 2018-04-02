Единая служба интеллектуальной собственности может появиться в РФ

Такую структуру могут создать в мае после подписания президентского указа о структуре органов исполнительной власти, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Планы по созданию такой структуры существуют давно, однако их пока не удалось реализовать, отметил он в ходе совместного заседания Минэкономразвития, Роспатента и правления Фонда «Сколково».

Единая стратегия даст возможность проводить согласованную политику охраны интеллектуальной собственности на всех уровнях власти. Административные рычаги при создании Единой службы получит Роспатент, уточнил вице-премьер.

Ранее глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев заявил, что данная тема в стране является «вечнозеленой», поэтому в России необходимо выработать окончательную конфигурацию работы в сфере защиты интеллектуальной собственности.