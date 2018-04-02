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 Ответственность за нарушения техрегламентов к пищевой продукции будет усилена

Ответственность за нарушения техрегламентов к пищевой продукции будет усилена
Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

 Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии
МИД КНР: Падение орбитальной станции «Тяньгун-1» не привело к разрушениям на Земле

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12:01   2 Апреля 2018
Россия
42

Единая служба интеллектуальной собственности может появиться в РФ

Единая служба интеллектуальной собственности может появиться в РФ

Такую структуру могут создать в мае после подписания президентского указа о структуре органов исполнительной власти, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Планы по созданию такой структуры существуют давно, однако их пока не удалось реализовать, отметил он в ходе совместного заседания Минэкономразвития, Роспатента и правления Фонда «Сколково».

Единая стратегия даст возможность проводить согласованную политику охраны интеллектуальной собственности на всех уровнях власти. Административные рычаги при создании Единой службы получит Роспатент, уточнил вице-премьер.

Ранее глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев заявил, что данная тема в стране является «вечнозеленой», поэтому в России необходимо выработать окончательную конфигурацию работы в сфере защиты интеллектуальной собственности.

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Автор: Ольга Шпакова
#путин #медведев #указ #шувалов #интеллектуальная собственность
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