Травков из МТС стал новым финансовым директором АФК «Система»
Совет директоров российской инвестиционной компании АФК «Система» избрал и утвердил новый состав правления.
Финансовым директором назначили Владимира Травкова. Ранее он возглавлял департамент функционального контроллинга в телекоммуникационной компании МТС. Председателем правления стал президент АФК Андрей Дубовсков. В ходе заседания также обсудили вопросы развития «Системы».
Совет директоров АФК "Система" утвердил новый состав Правления Корпорации: https://t.co/PoBm10bVO8— АФК Система (@Sistema_PJSFC) April 2, 2018