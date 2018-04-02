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 Ответственность за нарушения техрегламентов к пищевой продукции будет усилена

Ответственность за нарушения техрегламентов к пищевой продукции будет усилена
Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

 Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии
МИД КНР: Падение орбитальной станции «Тяньгун-1» не привело к разрушениям на Земле

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11:49   2 Апреля 2018
Россия
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Туристическая полиция появится в городах, где пройдет ЧМ-2018

Туристическая полиция появится в городах, где пройдет ЧМ-2018

В городах, где пройдет чемпионат мира по футболу, появится туристическая полиция. Соответствующее поручение отдал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, заявила представитель ведомства Ирина Волк.

До 5 мая в Санкт-Петербурге, Сочи и Казани появятся отряды туристической полиции в составе подразделений патрульно-постовой службы (ППС). В других городах-участниках, сотрудников выберут среди тех, кто знает иностранные языки. Полицейские обеспечат оперативное реагирование на происшествия в течение суток во время всего ЧМ-2018.

Чтобы отделить обычного сотрудника полиции от полиции туристической, последним выдадут нарукавную повязку установленного образца.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #общество #чемпионат мира по футболу 2018 #туристическая полиция
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