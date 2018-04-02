Туристическая полиция появится в городах, где пройдет ЧМ-2018

В городах, где пройдет чемпионат мира по футболу, появится туристическая полиция. Соответствующее поручение отдал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, заявила представитель ведомства Ирина Волк.

До 5 мая в Санкт-Петербурге, Сочи и Казани появятся отряды туристической полиции в составе подразделений патрульно-постовой службы (ППС). В других городах-участниках, сотрудников выберут среди тех, кто знает иностранные языки. Полицейские обеспечат оперативное реагирование на происшествия в течение суток во время всего ЧМ-2018.

Чтобы отделить обычного сотрудника полиции от полиции туристической, последним выдадут нарукавную повязку установленного образца.