Опубликовано видео эпичного крушения первого беспилотника «Почты России»

Беспилотник запустили в 105-м микрорайоне Улан-Удэ. БПЛА должен был доставить груз в село Тарбагатай.

Бурятию выбрали экспериментальной площадкой для первой попытки доставить почтовый груз с помощью беспилотника. Это решение приняли после встречи главы Бурятии Алексея Цыденова и генерального директора «Почты России» Николая Подгузова. БПЛА запустили, но что-то пошло не так. Беспилотник врезался в дом и разбился. Пострадавших нет. Причины случившегося неизвестны.