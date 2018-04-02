Опубликовано видео эпичного крушения первого беспилотника «Почты России»
Беспилотник запустили в 105-м микрорайоне Улан-Удэ. БПЛА должен был доставить груз в село Тарбагатай.
Бурятию выбрали экспериментальной площадкой для первой попытки доставить почтовый груз с помощью беспилотника. Это решение приняли после встречи главы Бурятии Алексея Цыденова и генерального директора «Почты России» Николая Подгузова. БПЛА запустили, но что-то пошло не так. Беспилотник врезался в дом и разбился. Пострадавших нет. Причины случившегося неизвестны.
В Бурятии разбился беспилотник "Почты России" стоимостью 1,2 милл.рублей, с помощью которого пытались доставить посылку из Улан-Удэ село Нижний Саянтуй. Протяженность полета должна была составить около 16 км, но беспилотник почти сразу после старта врезался в дом и разбился. pic.twitter.com/5eg8t3NvMN— Базиус (@BaziusS) 2 апреля 2018 г.