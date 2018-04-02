Подмосковные мусорные полигоны готовят к дегазации

Власти региона уже проинформировали местных жителей о намечающихся работах, сообщила пресс-служба губернатора региона в официальном Telegram-канале.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что спецпредставитель Губернатора Московской области по экологии Александр Чупраков активно работает над подготовкой полигонов к дегазации. На некоторых из них процесс уже начался, собирается фильтрат.

Воробьев заметил, что работа на оставшихся 15 мусорных полигонах в области является очень важной и актуальной.