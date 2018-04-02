Telegram заявил, что передать ключи шифрования технически невозможно

Юристы популярного мессенджера Telegram сообщили, что выполнить требование ФСБ по передаче ключей шифрования технически невозможно. Соответствующая информация была передана Роскомнадзору.

По словам адвоката Дмитрия Динзе, у администратора сервиса нет доступа к информации о декодировании сообщений.

Напомним, 20 марта Роскомнадзор дал Telegram 15 дней, чтобы предоставить криптологические ключи шифрования. При невыполнении ведомство подаст в суд иск о запрете мессенджера на территории России.