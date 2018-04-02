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Минфин предложил поддерживать авиарейсы в регионы за счет Москвы

Минфин предложил поддерживать авиарейсы в регионы за счет Москвы

 Ответственность за нарушения техрегламентов к пищевой продукции будет усилена

Ответственность за нарушения техрегламентов к пищевой продукции будет усилена
Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

 Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии
МИД КНР: Падение орбитальной станции «Тяньгун-1» не привело к разрушениям на Земле

МИД КНР: Падение орбитальной станции «Тяньгун-1» не привело к разрушениям на Земле

 Саммит G20 в 2019 году пройдет в Осаке с 28 по 29 июня

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11:39   2 Апреля 2018
Россия
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Telegram заявил, что передать ключи шифрования технически невозможно

Telegram заявил, что передать ключи шифрования технически невозможно

Юристы популярного мессенджера Telegram сообщили, что выполнить требование ФСБ по передаче ключей шифрования технически невозможно. Соответствующая информация была передана Роскомнадзору. 

По словам адвоката Дмитрия Динзе, у администратора сервиса нет доступа к информации о декодировании сообщений. 

Напомним, 20 марта Роскомнадзор дал Telegram 15 дней, чтобы предоставить криптологические ключи шифрования. При невыполнении ведомство подаст в суд иск о запрете мессенджера на территории России.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #telegram #кибербезопасность #ключи шифрования
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