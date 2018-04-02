ОП РФ попросит проверят пожаробезопасность без предупреждения

Общественная палата (ОП) РФ планирует направить в Госдуму и Совфед предложения о проверке пожарной безопасности без предварительного оповещения владельцев объектов, где собирается большое количество людей.

По словам члена палаты Максима Григорьева, ведомство подготовило пакет рекомендаций и планирует отправить их в Госдуму и Совфед. В ОП считают, что проверка должна вестись не в отношении организаций, а самих объектов. Также мероприятие должно проводиться без предварительного уведомления.

Представители органов надзора должны принимать участие во время согласования документов о безопасности граждан внутри объектов, подчеркнули в Общественной палате.