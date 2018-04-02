Глава МЧС поручил проводить противопожарный инструктаж в кинотеатрах

Владимир Пучков потребовал демонстрировать посетителям кинотеатров социальные ролики, разъясняющие порядок действий при возникновении ЧП.

Об этом он сообщил в ходе селекторного совещания в Национальном центре управления в кризисных ситуациях.

Пучков отметил, что персонал, работающий в местах массового скопления людей, также должен пройти соответствующее обучение. Нужно организовать тактико-строевые занятия с привлечением реагирующих подразделений, распорядился министр.

Все технические и технологические системы в зданиях должны соответствовать требованиям нормативных документов и быть исправными, также подчеркнул Пучков.