Пучков извинился перед родителями погибших при пожаре в Кемерово детей

Самое страшное - когда гибнет ребенок, заметил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

На селекторном совещании в понедельник, 2 апреля, он рассказал, что извинился перед родителями, чьих детей спасатели не смогли уберечь от пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Пучков подчеркнул, что эта трагедия должна стать уроком для всех.

Пожар в кемеровском торговом центре вспыхнул 25 марта. Жертвами произошедшего стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.