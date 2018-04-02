Мы в соц.сетях:
Минфин предложил поддерживать авиарейсы в регионы за счет Москвы

Минфин предложил поддерживать авиарейсы в регионы за счет Москвы

 Ответственность за нарушения техрегламентов к пищевой продукции будет усилена

Ответственность за нарушения техрегламентов к пищевой продукции будет усилена
Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

 Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии
МИД КНР: Падение орбитальной станции «Тяньгун-1» не привело к разрушениям на Земле

МИД КНР: Падение орбитальной станции «Тяньгун-1» не привело к разрушениям на Земле

 Саммит G20 в 2019 году пройдет в Осаке с 28 по 29 июня

Саммит G20 в 2019 году пройдет в Осаке с 28 по 29 июня
Минфин предложил поддерживать авиарейсы в регионы за счет Москвы

Минфин предложил поддерживать авиарейсы в регионы за счет Москвы

 Ответственность за нарушения техрегламентов к пищевой продукции будет усилена

Ответственность за нарушения техрегламентов к пищевой продукции будет усилена
Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

 Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии
МИД КНР: Падение орбитальной станции «Тяньгун-1» не привело к разрушениям на Земле

МИД КНР: Падение орбитальной станции «Тяньгун-1» не привело к разрушениям на Земле

 Саммит G20 в 2019 году пройдет в Осаке с 28 по 29 июня

Саммит G20 в 2019 году пройдет в Осаке с 28 по 29 июня
11:16   2 Апреля 2018
Россия
45

Пучков извинился перед родителями погибших при пожаре в Кемерово детей

Пучков извинился перед родителями погибших при пожаре в Кемерово детей

Самое страшное - когда гибнет ребенок, заметил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

На селекторном совещании в понедельник, 2 апреля, он рассказал, что извинился перед родителями, чьих детей спасатели не смогли уберечь от пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Пучков подчеркнул, что эта трагедия должна стать уроком для всех.

Пожар в кемеровском торговом центре вспыхнул 25 марта. Жертвами произошедшего стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#мчс #пожар #происшествия #чп #кемерово #новости #пучков #зимняя вишня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев Россия
Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев
Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 апреля подписал прошение об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
10:36   1 Апреля 2018
1883
Народ против Евгения Вольнова. Эксперт оценил шансы на блокировку канала пранкера Россия

Народ против Евгения Вольнова. Эксперт оценил шансы на блокировку канала пранкера

19:40   30 Марта 2018
265
Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции Весь мир

Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции

18:21   30 Марта 2018
262
Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона» Ближнее зарубежье

Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

18:03   30 Марта 2018
8746
Новости smi2.ru
Бабиков победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону

Бабиков победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону

 Бельгийский эксперт назвал бездоказательными обвинения в адрес РФ по «делу Скрипаля»

Бельгийский эксперт назвал бездоказательными обвинения в адрес РФ по «делу Скрипаля»

 Ляшко задекларировал больше доходов, чем Порошенко и Гройсман

Ляшко задекларировал больше доходов, чем Порошенко и Гройсман

 Управляющая кемеровским ТЦ Надежда Судденок обжаловала арест

Управляющая кемеровским ТЦ Надежда Судденок обжаловала арест