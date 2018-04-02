Пучков заявил о планомерной работе МЧС по обеспечению пожарной безопасности

МЧС РФ планирует вести постоянную работу по обеспечению пожарной безопасности, в том числе проводить проверки с привлечением представителей бизнес-сферы.

Об этом сообщил глава ведомства Владимир Пучков на селекторном совещании. Министр подчеркнул, что работа планомерная, а не разовая.

Первый этап завершится до 30 апреля. За это время МЧС примет систему мер по защите граждан, чтобы не допустить трагедий, подобной инциденту в торговом центре в городе Кемерово. Пучков отдал распоряжение Национальному центру управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) создать комплекс мер, касающихся проверок в местах скопления большого количества людей.