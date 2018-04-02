Саммит G20 в 2019 году пройдет в Осаке с 28 по 29 июня
Япония впервые выступит принимающей стороной.
Об этом решении правительства сообщил в ходе пресс-конференции в Токио генсекретарь Кабмина Японии Есихидэ Суга. Он уточнил, что решение было принято после изучения графика встреч и крупных мероприятий на международном уровне и внутри Японии.
В текущем году саммит G20 состоится в Аргентине, в 2019-м мероприятие принимает Япония, а в 2020-м оно пройдет в Саудовской Аравии.
Саммит «Группы двадцати» с участием мировых лидеров впервые прошел в 2008 году в Вашингтоне.