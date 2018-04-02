Украинский лидер Петр Порошенко назвал перемирие в Донбассе одним из условий для введения миротворцев ООН в регион. По его словам, Киев мирным путем вернет неподконтрольные Украине территории Донбасса.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление президента Украины. По его словам, все понимают, что Порошенко — большой лжец. Петр Алексеевич неоднократно демонстрировал «свою значимую роль» в урегулировании конфликта и побуждал Берлин и Париж поддержать украинскую сторону. Однако ВСУ все равно нарушают перемирие в Донбассе.