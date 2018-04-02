Трое арестованных по делу о пожаре в «Зимней вишне» подали апелляции
Апелляции поступили в Заводский районный суд Кемерова.
Об этом сообщили в суде, пишет РИА Новости. Опротестовали арест управляющая ТЦ Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор», разрабатывающей систему противопожарной безопасности в здании, Игорь Полозиненко, а также сотрудник «Системного интегратора» Александр Никитин, который был ответственен за пожарную сигнализацию.
Суд ожидает возражений от стороны обвинения, следствия и пострадавших, после чего материалы апелляции передадут в областной суд.
Жертвами пожара в «Зимней вишне» стали 64 человека. В настоящее время по делу о пожаре арестовали семь человек.